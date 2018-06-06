Комитет Верховной Рады одобрил запрет трансляции ЧМ-2018 в Украине

Теперь нужно, чтобы депутаты проголосовали за этот запрет в сессионном зале

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики поддержал законопроект о запрете трансляции на украинских каналах чемпионата мира по футболу, который пройдет летом в России.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первая заместительница председателя комитета Ольга Червакова.

Теперь нужно, чтобы депутаты проголосовали за этот запрет в сессионной зале. Без одобрения вышеупомянутой институции голосование состояться не смогло бы.

Проект о запрете трансляции 11 мая внесли в парламент депутаты Игорь Мосийчук, Олег Ляшко, Андрей Лозовой и Олег Березюк.

Ранее было известно, что Интер объявил о показе ЧМ-2018 в Украине, а официальный Киев призвал украинцев воздержаться от поездок в Россию на ЧМ-2018. Тем временем правозащитная организация Amnesty International предостерегла мировых политиков от приезда в Россию на Чемпионат мира по футболу, поскольку Москва может использовать такие визиты в пропагандистских целях.