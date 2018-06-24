Колумбия выбила Польшу из борьбы на ЧМ-2018

Во втором матче второго тура группы H на ЧМ-2018 Колубия разбила сборную Польши - 3:0 и лишила эту команду шансов на выход в 1/8 финала.

У сборных не держался мяч, но игра была жесткой. Ярким примером этого стала вынужденная замена колумбийцев. С поля на носилках вынесли Агилара, после того как Пишчек попал ему в нос ногой.

У команд возникало мало опасных моментов - обе стороны ждали ошибки оппонента, и на 40-й минуте колумбийцы дождались. Они разыграли угловой, а затем - небольшую комбинацию, тогда Хамес выполнил навес с правого фланга. Паздан задержался и разрушил офсайдную ловушку поляков, а Мина выпрыгнул и забил головой.

Во втором тайме положение дел не изменилось.Колумбия чувствовала себя комфортно и не спешила рисковать, а поляки хоть стали более активными, но больше времени находились без мяча.

На 70-й минуте Кинтеро получил передачу с фланга и разрезным пасом вывел Фалькао один на один из Шченсны. Колумбиец уверенно переиграл вратаря и удвоил преимущество своей команды, а чуть позже Куадрадо сделал счет разгромным.

После третьего мяча поляки еще несколько раз штурмовали ворота Оспины, но забить хотя бы гол престижа им не удалось.

В итоге Колумбия одерживает первую победу и имеет три очка после двух матчей. Сенегал и Япония продолжают лидировать в группе H у них по 4 пункта, а вот Польша потеряла шансы на выход в 1/8 финала - в активе команды ноль баллов.

Польша - Колумбия - 0:3.

Голы: Мина 40, Фалькао 70, Куадрадо 75.

Польша: Шченсны, Пишчек, Беднарек, Паздан (Глик, 80), Рыбус, Гуральски, Крыховяк, Зелиньски, Берешиньски (Теодорчик, 72), Ковнацки (Гросицки, 57), Левандовски.

Колумбия:Оспина, Мина, Мохика, Арьяс, Санчес, Агиляр (Урибе, 32), Барриос, Кинтеро (Лерма, 73), Куадрадо, Хамес, Фалькао (Бакка, 78).

Предупреждения: Беднарек (61), Гуральски (85).

Накануне Сенегал и Япония сыграли вничью -2:2.

До этого сенегальцы победили поляков в своей первой игре на чемпионате, а японци сенсационно взяли три очка в матче с Колумбией.