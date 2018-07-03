Колумбия и Англия в серии пенальти определили последнего четвертьфиналиста ЧМ-2018

Сборная Англии в серии пенальти победила сборную Колумбии и стала участником 1/4 финала чемпионата мира-2018

В первом тайме небольшим преимуществом владела английская сборная, однако голов зрители так и не увидели. После перерыва на 57-й минуте Кейн заработал пенальти и сам его реализовал. Форвард пробил по центру, но голкипер сборной Колумбии Оспина бросился в правый угол ворот.

Англичане уже готовились праздновать выход в четвертьфинал, как колумбиец Мина в дополнительный арбитром время ударом головой сравнял счет и перевел матч в овертайм. В течение 30 дополнительных минут команды голов не забивали, а в серии пенальти сильнее оказалась сборная Англии. У команды Саутгейта с "точки" промахнулся Хендерсон, а в колумбиицив не забили Урибе и Бакка.

Колумбия - Англия - 1: 1 (3: 4 по пенальти)

Голы: Мина, 90+3 - Кейн, 57 (пен.)

Колумбия: Оспина - Ариас (Сапата, 116), Д. Санчес, Мина, Мохика - Барриос, К. Санчес (Урибе, 79), Лерма (Бакка, 62) - Хуан Куадрадо, Кинтеро (Муриэль, 88) - Фалькао

Англия: Пикфорд - Уокер (Рашфорд, 113), Стоунз, Магуайр - Триппьер, Алли (Дайер, 81), Хендерсон, Лингард, Янг (Роуз, 102) - Стерлинг (Варди, 88), Кейн

Предупреждения: Барриос, Ариас, К. Санчес, Фалькао, Бакка, Куадрадо - Хендерсон, Лингард

В четвертьфинале Англия встретится со Швецией, которая сегодня выбила из турнира Швейцарию.