Хорватия впервые за 20 лет стартовала на ЧМ по футболу с победы

Сборная Хорватии обыграла Нигерию в матче первого тура группы D чемпионата мира-2018.

Хорваты солиднее провели матч и забили по одному голу в каждом из таймов. До перерыва после подачи Луки Модрича с углового и серии рикошетов в штрафной площади мяч в воротах сборной Нигерии оказался от ноги Огенекаро Этебо. После пропущенного гола нигерийцы несколько раз пытались огрызнуться, но так ни раз в створ ворот Даниэля Субашича и не пробили.

Во втором тайме Хорватия удвоила свое преимущество. Уильям Эконг схватил в своей штрафной Андрея Крамарича, а Лука Модрич четко реализовал 11-метровый удар. Нигерия имела только один шанс, чтобы сократить отставание, но Ахмед Муса с выгодной позиции пробил в защитника. Хорваты на последних минутах были ближе к тому, чтобы довести счет до разгромного, чем Нигерия до того, чтобы его "размочить".

2:0 - Хорватия стала лидером группы D, набрав первые три очка. Примечательно, что хорваты выиграли свой первый матч на чемпионате мира впервые с 1998 года, когда на мундиале во Франции они добрались до бронзовых наград.

Хорватия - Нигерия 2:0

Гол: Этебо, 32 (в свои ворота), Модрич, 72 (с пенальти)

Хорватия: Субашич - Стринич, Ловрен, Вида, Врсалько - Модрич, Ракитич - Перишич, Крамарич (Брозович, 60), Ребич (Ковачич, 78) - Манджукич (Пьяца, 86)

Нигерия: Узохо - Идову, Эконг, Балогун, Шеху - Этебо, Ндиди - Ивоби (Муса, 62), Оби Микел (Сими, 88), Мозес - Игало (Ихеаначо, 73)

Предупреждения: Ракитич, Брозович - Эконг

В другом матче первого тура группы D на ЧМ-2018 сборная Аргентины разошлась миром с Исландией со счетом 1:1.

НВ