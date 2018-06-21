Хорватия разгромила Аргентину и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018

В первом поединке второго тура группы D чемпионата мира-2018 по футболу сборная Хорватии разгромно победила Аргентину 3:0 и вышла в 1/8 финала.

Хорват Иван Перишич первым создал опасный момент в этой встрече. Он без проблем вошел в штрафную и уверенно пробил в дальний угол, но Кабальеро выручил Аргентину.

Инициатива переходила от одной команды к другой. Ни одна не давала прижать себя к собственной штрафной.

В середине первого тайма упустили момент аргентицы. Акунья использовал ошибку Ловрена, затем мяч отскочил к Пересу, но тот не попал в полупустые ворота. Сразу же нанёс удар Марио Манджукич. В падении ему не удалось попасть в сетку ворот с трёх метров.

В конце тайма Ребич имел возможность забить гол в раздевалку, но слишком долго принимал и обрабатывал мяч.

Вторая половина игры прошла в борьбе, которую уже на 53-ей минуте выиграла Хорватия. Ошибся Кабальеро, накинув мяч на подъем Ребичу, и тот сразу же попал под перекладину.

После гола аргентинцы стали вносить тактические изменения в игру. Результатом которых стали опасны обострения. Так Меса из паса Игуаина попал в ноги голкиперу хорватов. После этого Месси пытался забить, но не смог вырваться из-под опеки Ракитича.

За десять минут до конца игры Лука Модрич на расстоянии 30 метров от ворот красивым и точным ударом в нижний угол удвоил счет.

Ракитич мог забивать третий гол со стандарта, но попал в крестовину. Хотя исправился хорват уже в следующем моменте, когда сделал победу своей сборной разгромной..

Вместо ожидаемого ливня голов, в игре было много мелких нарушений и желтых карточек. Не выдерживали нервы у аргентинцев уже под занавес второго тайма. Они не смогли выиграть уже второй матч на этом чемпионате мира.

Таким образом Хорватия возглавляет группу D с шестью очками. За ней следуют Аргентина и Исландия (сыграла один матч), в которых по одному очку. На последнем месте Нигерия (провела одну игру), которая не заработала ни одного балла.

Аргентина - Хорватия - 0:3

Голы: Ребич 53, Модрич 81, Ракитич 90.

Аргентина: Кабальеро, Отаменди, Меркадо, Тальяфико, Маскерано, Перес (Дибала, 68), Сальвио (Павон, 56), Меса, Акунья, Месси, Агуэро (Игуаин, 54).

Хорватия: Субашич, Ловрен, Стринич, Врсалько, Вида, Модрич, Брозович, Перишич (Ковачич, 82), Ракитич, Ребич (Крамарич, 57), Манджукич.

Предупреждение: Ребич (39), Меркадо (51), Манджукич (58), Врсалько (67), Отаменди (85), Акунья (87)

Ранее Хорватия впервые за 20 лет стартовала с победы на ЧМ по футболу, а в другом матче первого тура группы D на ЧМ-2018 сборная Аргентины разошлась миром с Исландией со счетом 1:1.