Япония совершила сенсацию в матче ЧМ-2018

В первом туре группы H чемпионата мира-2018 по футболу сборная Японии неожиданно победила Колумбию со счетом 2:1.

На этот результат существенно повлияли события начала игры. На 3-й минуте после добивания мяча от Такаси Инуи Карлос Санчес сыграл рукой, за что получил удаление с поля, а Колумбия - пенальти в свои ворота. Синдзи Кагава был точным с 11-метровой отметки.

Южноамериканская сборная не сломалась и быстро завладела преимуществом, несмотря на игру в меньшинстве. В то же время, на исходе первого получаса счет мог стать 2:0, но Юя Осако не использовал голевой момент.

За это Колумбия наказала азиатскую команду. Это Хуан Кинтеро мастерски пробил низом под стенкой со штрафного и попал точно в правый нижний угол, а вратарь Эйдзи Кавасима завладел мячом уже за линией ворот.

Во втором тайме снова вывести Японию вперед мог Инуи, но надежно в другой рамке действовал Давид Оспина. И все же, на 73-й минуте "Самураи" добились своего, когда после подачи углового от Кейсуке Хонды Осако забил ударом головой. Отчаянные попытки "Кофейщиков" отыграться ни к чему не привели.

Позже в этой же группе сыграют Польша и Сенегал.

Колумбия - Япония 1:2

Голы: Кинтеро, 39 - Кагава, 6 (с пенальти), Осако, 73

Колумбия: Оспина — Ариас, Мурильо, Д. Санчес, Мохика — К. Санчес, Лерма — Куадрадо (Барриос, 31), Кинтеро (Хамес, 59), Искьердо (Бакка, 70) — Фалькао

Япония: Кавасима — Сакаи, Седзи, Йосида, Нагатомо — Хасебе, Харагути — Сибасаки (Ямагути, 80), Кагава (Хонда, 70), Инуи — Осако (Оказаки, 85)

Предупреждены: Кавасима — Барриос, Хамес

Удален: К. Санчес, 4 (игра рукой)

Накануне в поединке первого тура группы G чемпионата мира-2018 по футболу Англия победила сборную Туниса - 2:1.

НВ