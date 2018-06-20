Испания минимально победила Иран на ЧМ-2018

Иранцам удалось забить гол, но арбитр его не засчитал

Во втором поединке второго тура группы B чемпионата мира-2018 по футболу сборная Испании победила Иран - 1:0.

С начала матча испанцы прогнозируемо завладели инициативой. Хотя Иран смог приблизиться к штрафной соперников и даже заработал стандарт, но реализовать его не удалось

В середине первой половины игры ни одна из сборных не создала действительно опасных моментов. Потерял возможность открыть счет Иньеста, вместо удара, он отдал пас на Диего Косту. За ним с разворота пробивал Силва, но мяч пролетел выше ворот.

В конце тайма испанцы зажали персидских львов возле штрафной площадки, поэтому иранцам оставалось только защищаться. Силва пробил после скидки партнёра с линии штрафной, но защитник постелился в подкате и мяч улетел на угловой.

Как ни старались подопечные Йерро затолкать мяч в ворота иранской команды, но на перерыв ушли без голов.

Во второй половине игры чудеса происходили у ворот Бейранванда. Сначала прямо с линии ворот мяч забрали защитники Ирана, позже голкипер выдержал обстрел Бускетса.

Наконец после десятков атак счет открывает Испания. Коста получил пас в штрафной, развернулся, и защитник, пытаясь выбить у него мяч, помог испанцу забить гол.

Подопечные Кейроша после этого начали играть активнее. И вот он результат - мяч в сетке ворот Дэ Хеа, но арбитр его не засчитывает. Это погасило преждевременную радость иранцев, но придало им уверенности.

После подачи углового началась толкотня на линии ворот Бейранванда. Он не дал соперникам закатить мяч в свои владения, накрыв его собой.

Нанесла удар иранская команда. Прошел точный навес, но совсем немножко не хватило нападающим, чтобы замкнуть эту атаку. Следующую попытку сделал Амири на фланге, и навесил в центр штрафной, а Тареми из четырёх метров головой пробил выше перекладины.

Хотя и ударов во втором тайме у сборной Ирана было больше, чем в первом, но все же победу одерживают их соперники.

Иран - Испания 0: 1

Голы: Коста 54,

Иран: Бейранванд, Пуралиганджи, Хоссейни, Резаян, Хаджсафи (Мохаммади, 69), Эззатоллахи, Эбрахими, Амири (Годдос, 86), Ансарифард (Джаханбахш, 74), Азмун, Тареми.

Испания :Де Хеа, Пике, Альба, Карвахаль, Рамос, Бускетс, Иньеста (Коке, 71), Иско, Васкес (Асенсио, 80), Сильва, Диего Коста (Родриго, 89).

Предупреждения:

Амири (79), Эбрахими (90).

Ранее Португалия минимально победила Марокко благодаря голу Роналдо. До этого Испания сыграла вничью с португальцами, а Иран сенсационно победил Марокко.