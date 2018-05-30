30 мая 2018, среда

Интер объявил о показе ЧМ-2018 в Украине

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ЧМ-2018 в Украине покажут Интер и НТН

ЧМ-2018 в Украине покажут Интер и НТН

Inter Media Group, в которую входит телеканал Интер, подтвердил получение прав на трансляцию в Украине матчей чемпионата мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Как указывается в сообщении, поединки мундиаля также покажет телеканал НТН. Все игры будут транслироваться в прямом эфире.

Ранее СМИ узнали, что Интер будет транслировать в Украине матчи чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

Перед этим глава правления НОТУ Зураб Аласания рассказал о том, что шансы украинских болельщиков увидеть на одном из украинских телеканалов ЧМ-2018, который пройдет в России, составляют примерно 70 процентов.

Сообщалось, что телеканал Интер близок к заключению соглашения с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины о приобретении сублицензии на трансляцию матчей чемпионата мира-2018, который летом пройдет в РФ.

В свою очередь, Аласания заявил о том, что компания обсуждает продажу сублицензий на трансляцию матчей чемпионата мира-2018 с несколькими украинскими телеканалами.

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