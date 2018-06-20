20 июня 2018, среда

Игроки сборной Дании оплатили самолёт своему защитнику, чтобы он смог увидеть новорождённую дочь

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Сразу после победы Дании над Перу защитник вылетел домой.

Сразу после победы Дании над Перу защитник вылетел домой.

Игроки сборной Дании заплатили за частный самолет для своего защитника Йонаса Кнудсена, чтобы он смог улететь домой и увидеть свою новорождённую дочь, сообщает BBC Sport.

Жена футболиста родила девочку на несколько недель раньше, чем ожидалось - сразу по прибытии Кнудсена в Россию на чемпионат мира по футболу.

"Надо помнить, что мы люди в той же степени, что и футболисты. Я сам отец и не могу представить, как трудно было Йонасу получить сообщение о рождении дочери и не находиться рядом с женой в такой момент", - рассказал вратарь датчан Каспер Шмейхель.

Сразу после победы Дании над Перу, защитник вылетел домой.

Свой следующий матч датская команда сыграет 21 июня в Самаре с Австралией.

Ранее стало известно, что сборная Перу проиграла первый за 36 лет матч на ЧМ по футболу.  В результате датчане вместе с Францией возглавили группу С.

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