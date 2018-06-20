Игроки сборной Дании оплатили самолёт своему защитнику, чтобы он смог увидеть новорождённую дочь

Игроки сборной Дании заплатили за частный самолет для своего защитника Йонаса Кнудсена, чтобы он смог улететь домой и увидеть свою новорождённую дочь, сообщает BBC Sport.

Жена футболиста родила девочку на несколько недель раньше, чем ожидалось - сразу по прибытии Кнудсена в Россию на чемпионат мира по футболу.

"Надо помнить, что мы люди в той же степени, что и футболисты. Я сам отец и не могу представить, как трудно было Йонасу получить сообщение о рождении дочери и не находиться рядом с женой в такой момент", - рассказал вратарь датчан Каспер Шмейхель.

Сразу после победы Дании над Перу, защитник вылетел домой.

Свой следующий матч датская команда сыграет 21 июня в Самаре с Австралией.

Ранее стало известно, что сборная Перу проиграла первый за 36 лет матч на ЧМ по футболу. В результате датчане вместе с Францией возглавили группу С.