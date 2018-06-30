Игрок сборной Аргентины установил антирекорд чемпионатов мира

Хавьер Маскерано получил больше всех желтых карточек в истории мундиалей

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано установил антирекорд чемпионатов мира по футболу по количеству полученных желтых карточек.

В матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Франции Маскерано получил свое седьмое предупреждение на мировых первенствах, сообщает Gracenote Live. По этому показателю он обошел Зинедина Зидана, Кафу и Рафаэля Маркеса, в пассиве которых по шесть "горчичников".

После матча против Франции 34-летний хавбек объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины.

Напомним, сборная Франции стала первым четвертьфиналистом ЧМ-2018, обыграв команды Аргентины со счетом 4:3.