Игрок сборной Аргентины установил антирекорд чемпионатов мира

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано установил антирекорд чемпионатов мира по футболу по количеству полученных желтых карточек.

В матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Франции Маскерано получил свое седьмое предупреждение на мировых первенствах, сообщает Gracenote Live. По этому показателю он обошел Зинедина Зидана, Кафу и Рафаэля Маркеса, в пассиве которых по шесть "горчичников".

Most cards at the #WorldCup



7 - JAVIER MASCHERANO #ARG

6- Zinédine Zidane #FRA

6 - Rafael Márquez #MEX

6 - Cafu #BRA