Германия в ранге чемпиона мира сенсационно прекратила борьбу на ЧМ-2018

В среду, 27 июня, состоялись матчи заключительного, третьего, тура в группе F чемпионата мира по футболу, по итогам которого из турнира вылетел действующий победитель, сборная Германии.

Сборной Германии нужно было обыгрывать Южную Корею в последнем туре, чтобы сыграть в 1/8 финала чемпионата мира. Действующий чемпион мира с преимуществом начал матч, но до острых моментов у ворот азиатской сборной не доходило. Корейцы пытались отвечать быстрыми контратаками, которые были достаточно опасными.

Во втором тайме главный тренер немецкой команды Йоахим Лев попытался усилить атаку заменами, но кураж поймал вратарь Южной Кореи Чо, который ликвидировал атаки, которые доходили до ударов в исполнении немцев.

В конце матча случилось то, что повергло в шок всю Германию. После розыгрыша углового Ким отправил мяч в сетку, арбитр зафиксировал офсайд, но после просмотра видеоповтора гол засчитал. Спустя еще две минуты Сон отправил второй мяч в ворота Мануэля Нойера после контратаки.

Германия впервые за 40 лет не смогла выйти из группы на чемпионате мира, заняв последнее место в своем квартете. Корейцы, имея столько же очков, за счет личной встречи финишировали на третьем месте.

Южная Корея - Германия 2:0

Голы: Ким, 90+4, Сон, 90+6

Южная Корея: Чо - Хон, Ким, Юнг, Ли - Мун (Чу, 69), Чжан, Чон, Ли - Сон, Гу (Хван, 56)

Германия: Нойер - Эктор (Брандт, 78), Зюле, Хуммельс, Киммих - Кроос, Хедира (Гомес, 58) - Ройс, Озил, Горетцка (Мюллер, 63) - Вернер

Предупреждения: Мун, Чон, Ли, Сон

В другом матче этой группы Швеция разгромила Мексику, которой для выхода в плей-офф было достаточно осечки Германии. Все голы в этом матче случились во втором тайме. Аугустинссон отправил мяч в ворота с острого угла, Гранквист реализовал пенальти, а точку поставил автогол Альвареса.

Шведы вышли в плей-офф ЧМ-2018 с первого места в группе, мексиканцы финишировали вторыми.

Мексика - Швеция 0:3

Голы: Аугустинссон, 50, Гранквист, 62 (с пенальти), Альварес, 74 (в свои ворота)

Мексика: Очоа - Гальярдо (Фабиан, 65), Морено, Сальседо, Альварес - Эррера, Гуардадо (Корона, 65) - Лосано, Вела, Лайюн (Перальта, 89) - Чичарито

Швеция: Ольсен - Аугустинссон, Гранквист, Линделеф, Лустиг - Форсберг, Экдаль (Хильемарк, 80), Ларссон (Свенссон, 57), Клаэссон - Тойвонен, Берг (Кисе Телин, 68)

Предупреждения: Гальярдо, Морено, Лайюн - Ларссон, Лустиг

Напомним, ранее в плей-офф ЧМ-2018 в последний момент пробилась Аргентина, на заключительных минутах забив победный гол в ворота сборной Нигерии.

НВ