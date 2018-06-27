27 июня 2018, среда

Германия продлила "проклятие" европейских чемпионов мира по футболу

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Сборная Германии заняла последнее место в группе на ЧМ-2018

Сборная Германии заняла последнее место в группе на ЧМ-2018

Сборная Германии стала четвертым подряд действующим чемпионом мира из Европы, который после победы на мундиале спустя четыре года вылетел с турнира на групповом этапе.

Немецкая команда на ЧМ-2018 набрала три очка и заняла последнее место в группе F, не попав в плей-офф. Такая неудача постигает европейского действующего чемпиона мира уже в четвертый раз подряд.

На ЧМ-2002 из группы не вышла сборная Франции после победы на ЧМ-1998. Сборная Италии выиграла Чм-2006 и не вышла из группы на мундиале-2010. Сборная Испании стала чемпионом в 2010 году, но не преодолела групповой этап на ЧМ-2014.

Напомним, сборная Германии проиграла команде Южной Кореи в третьем туре чемпионата мира-2018 и сенсационно покинула турнир.

НВ

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

ЧМ-2018 ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове