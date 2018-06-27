Германия продлила "проклятие" европейских чемпионов мира по футболу

Сборная Германии стала четвертым подряд действующим чемпионом мира из Европы, который после победы на мундиале спустя четыре года вылетел с турнира на групповом этапе.

Немецкая команда на ЧМ-2018 набрала три очка и заняла последнее место в группе F, не попав в плей-офф. Такая неудача постигает европейского действующего чемпиона мира уже в четвертый раз подряд.

На ЧМ-2002 из группы не вышла сборная Франции после победы на ЧМ-1998. Сборная Италии выиграла Чм-2006 и не вышла из группы на мундиале-2010. Сборная Испании стала чемпионом в 2010 году, но не преодолела групповой этап на ЧМ-2014.

Напомним, сборная Германии проиграла команде Южной Кореи в третьем туре чемпионата мира-2018 и сенсационно покинула турнир.

НВ