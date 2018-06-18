Футболисты и болельщики Англии и Туниса на ЧМ-2018 в Волгограде подверглись атаке насекомых

Нашествие насекомых может стать серьезной проблемой на чемпионате мира по футболу для спортсменов и болельщиков в Волгограде на втором матче группы G Англия-Тунис, сообщает The Gurdian.
Два дня назад, по информации медиа, власти города направила вертолеты, которые обработали болота рядом с Волгоградом пестицидами. Но по информации журнала, после выходных комары и другие насекомые вернулись с ещё большей силой.
Из-за этого, сообщается на сайте, журналисту телеканала SkySports даже пришлось отменить несколько интервью с игроками сборной Англии запланированных на вечер воскресенья.
К тому же, добавляют в издании, расположение стадиона недалеко от реки Волга только повышает шансы на еще большее количество насекомых во время матча вечером.
Хотя в фан-зоны для просмотра матчей ЧМ-2018 запрещено проносить жидкости, но в связи с нашествием насекомых болельщикам в Волгограде разрешили иметь с собой специальные средства, защищающие от мушек и комаров.
Ранее в Эквадоре во время матча футболистов атаковали пчелы.
Накануне Швеция победила Корею в матче ЧМ-2018, а сборная Германии сенсационно уступила Мексике 0: 1.
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