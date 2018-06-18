18 июня 2018, понедельник

Футболисты и болельщики Англии и Туниса на ЧМ-2018 в Волгограде подверглись атаке насекомых

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Расположение стадиона возле Волги повышает шансы на большое количество насекомых во время матча

Расположение стадиона возле Волги повышает шансы на большое количество насекомых во время матча

Нашествие насекомых может стать серьезной проблемой на чемпионате мира по футболу для спортсменов и болельщиков в Волгограде на втором матче группы G Англия-Тунис, сообщает The Gurdian.

Два дня назад, по информации медиа, власти города направила вертолеты, которые обработали болота рядом с Волгоградом пестицидами. Но по информации журнала, после выходных комары и другие насекомые вернулись с ещё большей силой.

Из-за этого, сообщается на сайте, журналисту телеканала SkySports даже пришлось отменить несколько интервью с игроками сборной Англии запланированных на вечер воскресенья.

К тому же, добавляют в издании, расположение стадиона недалеко от реки Волга только повышает шансы на еще большее количество насекомых во время матча вечером.

Хотя в фан-зоны для просмотра матчей ЧМ-2018 запрещено проносить жидкости, но в связи с нашествием насекомых болельщикам в Волгограде разрешили иметь с собой специальные средства, защищающие от мушек и комаров.

Ранее в Эквадоре во время матча футболистов атаковали пчелы.

Накануне Швеция победила Корею в матче ЧМ-2018, а сборная Германии сенсационно уступила Мексике 0: 1.

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