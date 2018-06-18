Футболисты и болельщики Англии и Туниса на ЧМ-2018 в Волгограде подверглись атаке насекомых

Расположение стадиона возле Волги повышает шансы на большое количество насекомых во время матча

Нашествие насекомых может стать серьезной проблемой на чемпионате мира по футболу для спортсменов и болельщиков в Волгограде на втором матче группы G Англия-Тунис, сообщает The Gurdian.

Два дня назад, по информации медиа, власти города направила вертолеты, которые обработали болота рядом с Волгоградом пестицидами. Но по информации журнала, после выходных комары и другие насекомые вернулись с ещё большей силой.

Из-за этого, сообщается на сайте, журналисту телеканала SkySports даже пришлось отменить несколько интервью с игроками сборной Англии запланированных на вечер воскресенья.

К тому же, добавляют в издании, расположение стадиона недалеко от реки Волга только повышает шансы на еще большее количество насекомых во время матча вечером.

Хотя в фан-зоны для просмотра матчей ЧМ-2018 запрещено проносить жидкости, но в связи с нашествием насекомых болельщикам в Волгограде разрешили иметь с собой специальные средства, защищающие от мушек и комаров.

Ранее в Эквадоре во время матча футболистов атаковали пчелы.

Накануне Швеция победила Корею в матче ЧМ-2018, а сборная Германии сенсационно уступила Мексике 0: 1.