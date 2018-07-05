05 июля 2018, четверг

Футболисту сборной Мексики угрожали из-за инцидента с Неймаром

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Лаюн в борьбе с Неймаром

Лаюн в борьбе с Неймаром

Защитник сборной Мексики Мигель Лайюн начал получать угрозы после матча чемпионата мира против сборной Бразилии.

Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram. В том матче Лаюн нечаянно наступил на ногу Неймару, после чего лидер сборной Бразилии несколько секунд корчился от боли. Арбитр в этом эпизоде ​​злого умысла не увидел. Мексиканский футболист также не понял, почему этот инцидент вызвал такую ​​бурную реакцию и попросил прекратить присылать ему угрозы.

"Может, у кого есть вопросы относительно того, что произошло во время игры. Хотя даже судья, просмотрев видеоповтор, сказал мне, что с моей стороны не было умышленной грубой игры, иначе он бы показал мне красную карточку.

Если вы хотите отправлять мне сообщения, в которых угрожаете, я понимаю это, это часть игры. Но, пожалуйста, относитесь к моей семье с уважением, больше ничего от вас не требую. Спасибо ", - написал Лаюн.

Сборная Бразилии победила Мексику со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал, где ее соперником станет сборная Бельгии.

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