Футболисты сборной Колумбии получили угрозы о смерти после вылета с ЧМ-2018

Карлос Бакка и Матеус Урибе получили угрозы о смерти после матча со сборной Англии, сообщает Daily Mail.

Матч между сборными Колумбии и Англии в 1/8 финала чемпионата мира-2018 в основное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались англичане - 3:4. Два пенальти в составе южноамериканской команды не реализовали Бакка и Матеус Урибе. После этого болельщики в соцсетях пожелали игрокам не возвращаться домой и даже начали угрожать смертью.

В частности, один из пользователей Twitter написал: "Это была последняя игра Матеуса Урибе, этот человек уже мертв". Другой пользователь адресовал ярость Бакка: "Умри Бакка. В эту страну ты не вернешься".

Ранее полиция начала расследование в отношении угроз о смерти, которые были осуществлены в адрес колумбийского игрока Карлоса Санчеса после того, как он заработал удаление уже на третьей минуте матча чемпионата мира-2018 против Японии.

Отметим, что вчера, 3 июля, была 24-я годовщина со дня смерти Андреса Эскобара, которого застрелили после того, как футболист отличился автоголом на ЧМ-1994, а его команда не преодолела групповой этап.

Обыграв сборную Колумбии, Англия в 1/4 финала встретится со Швецией.