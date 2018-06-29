29 июня 2018, пятница

Форвард сборной Бельгии ударил себя мячом в лицо после гола - видео

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Миши Батшуайи оконфузился в матче против Англии

Миши Батшуайи оконфузился в матче против Англии

Форвард сборной Бельгии Миши Батшуайи попал в курьезную ситуацию во время матча ЧМ-2018 против Англии.

Сам футболист опубликовал в Instagram видео, как во время празднования гола Аднана Янузая он попытался добить мяч в сетку, но попал в штангу, от которой тот отрикошетил прямо ему в лицо.

Fortnite celebrations so overrated bro I had to create something new ... #KarmaIsAB

Допис, поширений Michy Batshuayi (@mbatshuayi)

Этот момент быстро стал трендом в сети и вызвал много шуток. Сам Батшуайи также подошел к нему с юмором и спросил сам себя, почему он такой бестолковый.

"Знал, что меня ждет п**дец, стоит мне зайти в упоминания. Бро, ну почему я такой бестолковый?", - написал Батшуайи.

Напомним, гол Янузая стал единственным в матче Англия - Бельгия. Бельгийцы после победы над англичанами вышли из группы с первого места и в 1/8 финала сыграют против Японии.

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