ФИФА оштрафовала Россию за дискриминационный баннер на ЧМ-2018

ФИФА оштрафовала Российский футбольный союз на 10 тысяч швейцарских франков (около 10 тысяч долл. США) за дискриминационный баннер, который болельщики демонстрировали во время матча между сборными РФ и Уругвая.
Об этом сообщает Reuters.
Что именно было написано на баннере, не уточняется.
Также ФИФА наложила штраф на Сербию в 20 тыс. швейцарских франков за баннер "с политическим и оскорбительным" подтекстом на матче с Бразилией. Федерация Мексики получила санкции на 15 тыс. швейцарских франков за поведение болельщиков, которые бросали посторонние предметы на поле во время матча со Швецией.
Федерация футбола Марокко - 65 тыс. швейцарских франков штрафа за инциденты на трибунах во время матча с Испанией и за то, что 6 представителей техперсонала вышли на поле после финального свистка.
Ранее ФИФА запретила стороннице террористов Чичериной выступать на ЧМ-2018.
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