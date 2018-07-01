01 июля 2018, воскресенье

ФИФА оштрафовала Россию за дискриминационный баннер на ЧМ-2018

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Что именно было написано на баннере, не уточняется

Что именно было написано на баннере, не уточняется

ФИФА оштрафовала Российский футбольный союз на 10 тысяч швейцарских франков (около 10 тысяч долл. США) за дискриминационный баннер, который болельщики демонстрировали во время матча между сборными РФ и Уругвая. 

Об этом сообщает Reuters.

Что именно было написано на баннере, не уточняется. 

Также ФИФА наложила штраф на Сербию в 20 тыс. швейцарских франков за баннер "с политическим и оскорбительным" подтекстом на матче с Бразилией. Федерация Мексики получила санкции на 15 тыс. швейцарских франков за поведение болельщиков, которые бросали посторонние предметы на поле во время матча со Швецией.

Федерация футбола Марокко - 65 тыс. швейцарских франков штрафа за инциденты на трибунах во время матча с Испанией и за то, что 6 представителей техперсонала вышли на поле после финального свистка.

Ранее ФИФА запретила стороннице террористов Чичериной выступать на ЧМ-2018.

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