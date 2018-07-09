ФФУ опубликовала заявление в поддержку Виды

Федерация футбола Украины (ФФУ) опубликовала официальное заявление в поддержку защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, который посвятил победу своей команды над Россией на ЧМ-2018 Украине и киевскому Динамо.

Позиция ФФУ опубликована на ее официальном сайте. В ней сказано, что организация возмущена травлей, которая поднялась в адрес Виды после опубликованного им и Огненом Вукоевичем видео. Также ФФУ объяснила, что фраза "Слава Украине" не имеет под собой никакого негативного подтекста.

"В этой ситуации мы занимаем четкую и бескомпромиссную позицию: футболист, который много лет выступал за легендарный украинский клуб и заслужил уважение его болельщиков, вправе выразить благодарность и уважение к Украине и наших болельщиков. Никакие дисциплинарные правила ФИФА не содержат нормы, которая бы запрещала такие действия.

Лозунг "Слава Украине" является приветствием, чествованием памяти погибших, патриотическим символом независимости, свободы и свободолюбия украинского народа, а также лозунгом, который часто используется украинскими болельщиками для подбадривание своих команд во время матчей", - говорится в заявлении.

В ФФУ уверены, что данный лозунг по смысловой нагрузке идентичен применению к другим странам, например, "Слава Хорватии" или "Слава Франции".

"Федерация футбола Украины и ее президент Андрей Павелко считают необходимым поддержать Домагоя Виду и оперативно направили обращение в ФИФА с соответствующим объяснением лозунга "Слава Украине", а также в УЕФА с просьбой поддержать позицию ФФУ в ФИФА.

От имени всей футбольной общественности Украины выражаем Домагою благодарность за публичное проявление уважения к Украине и поздравляем с выходом сборной Хорватии в полуфинал чемпионата мира-2018", - подвела итог ФФУ.

В понедельник Хорватская футбольная федерация уволила с поста скаута сборной Хорватии экс-полузащитника Динамо Огнена Вукоевича. Позже бывший футболист сообщил, что понимает это решение.

7 июля сборная Хорватии одержала победу над российской сборной на ЧМ-2018 в России. Бывшие хорватские игроки ФК Динамо Домагой Вида (забивший мяч в ворота россиян) и Огнен Вукоевич посвятили победу над Россией в ходе ЧМ-2018 Украине и киевскому клубу.

"Слава Украине! Это победа за Динамо и за Украину! Хорватия, вперед!", — сказали они в своем видеообращении.

В ответ ФИФА вынесла Домагою Виде за это предупреждение. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил солидарность с нынешним и бывшим футболистами.