Депутат Европарламента выразила недовольство проведением ЧМ-2018 в России из-за нарушения в стране прав человека

У Ребекки Хармс есть список из 158 осужденных по политическим мотивам, содержащихся в российских тюрьмах

Депутат Европараламента Ребекка Хармс считает, что фаны, которые поедут на чемпионат мира в Россию убедятся в несоблюдении прав человека в этой стране, сообщает Interfax

В качестве яркого примера она уверяет, что имеет список из 158 осуждённых по политическим мотивам, содержащихся в российских тюрьмах

«Думаю, ФИФА показывает неуважение к правам человека, выбирая Россию и Катар странами-хозяйками чемпионатов мира по футболу», - отмечает депутат.

Хармс надеется на то, что люди, которые любят футбол и поедут на мундиаль, используют возможность узнать о забытых заключенных в российском ГУЛАГе и трудной ситуацие с соблюдением прав человека.

Ранее стало известно, что еще одна страна присоединилась к дипломатическому бойкоту ЧМ-2018. Также немецкие политики отказываются от визита в Россию на мундиаль. До этого правозащитная организация Amnesty International предостерегла мировых политиков от приезда в Россию на Чемпионат мира по футболу, поскольку Москва может использовать такие визиты в пропагандистских целях.