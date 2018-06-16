17 июня 2018, воскресенье

Экс-президент Бразилии стал комментатором матчей ЧМ-2018 прямо из тюрьмы - СМИ

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Луис Инасиу Лула да Силва отбывает тюремный срок за коррупционную деятельность

Луис Инасиу Лула да Силва отбывает тюремный срок за коррупционную деятельность

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, отбывающий тюремный срок, будет комментировать матчи чемпионата мира по футболу, сообщает Marca.

Свои комментарии о матчах мундиаля для телеканала TVT бывший глава страны будет делать прямо из мест лишения свободы. Да Силва будет отправлять в редакцию свои мысли о поединке, а их в прямом эфире будут зачитывать зрителям.

Первым матчем, который отработает бывший президент, станет игра сборной Бразилии против Швейцарии, которая состоится 17 июня. Начало поединка - 21:00 по киевскому времени.

В июле 2017 года Да Силва был приговорен к 9,5 годам тюрьмы за коррупцию. Позднее этот срок был увеличен до 12 лет.

Ранее на ЧМ-2018 стартовали уже три южноамериканские сборные: Уругвай обыграл Египет, Аргентина сыграла вничью с Исландией, а команда Перу минимально уступила Дании.

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