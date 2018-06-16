Экс-президент Бразилии стал комментатором матчей ЧМ-2018 прямо из тюрьмы - СМИ

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, отбывающий тюремный срок, будет комментировать матчи чемпионата мира по футболу, сообщает Marca.

Свои комментарии о матчах мундиаля для телеканала TVT бывший глава страны будет делать прямо из мест лишения свободы. Да Силва будет отправлять в редакцию свои мысли о поединке, а их в прямом эфире будут зачитывать зрителям.

Первым матчем, который отработает бывший президент, станет игра сборной Бразилии против Швейцарии, которая состоится 17 июня. Начало поединка - 21:00 по киевскому времени.

В июле 2017 года Да Силва был приговорен к 9,5 годам тюрьмы за коррупцию. Позднее этот срок был увеличен до 12 лет.

Ранее на ЧМ-2018 стартовали уже три южноамериканские сборные: Уругвай обыграл Египет, Аргентина сыграла вничью с Исландией, а команда Перу минимально уступила Дании.