18 июня 2018, понедельник

Экс-игрока Днипра исключили из состава сборной Хорватии на ЧМ-2018

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Похожие ситуации с Калиничем случаются уже не впервые - Далич
ФОТО: AC Milan

Похожие ситуации с Калиничем случаются уже не впервые - Далич

Экс-игрока ФК Днипро Николу Калинича исключили из состава сборной Хорватии, из-за отказа выйти на замену, сообщает РСпорт.

В матче против Нигерии Калинич не захотел заменить на поле своего коллегу по команде.

"Такая ситуация с ним уже произошла во второй или третий раз. Наверное, он просто еще не готов играть на чемпионате мира", - рассказал тренер хорватов Златко Далич.

В четверг хорватская команда сыграет с аргентинцами в Нижнем Новгороде, а 26 июня - с Исландией в Ростове-на-Дону.

Ранее, Хорватия впервые за 20 лет стартовала с победы на ЧМ по футболу.

В другом матче первого тура группы D на ЧМ-2018 сборная Аргентины разошлась миром с Исландией со счетом 1: 1.

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