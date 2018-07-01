Экс-игрок Динамо и сборной Украины пожелал сборной России пройти как можно дальше на ЧМ-2018

Экс-игрок киевского Динамо, московского Локомотива и сборной Украины Александр Алиев признался, что болеет за сборную России на ЧМ-2018.

Об этом бывший полузащитник рассказал в эфире FootballHub, анализируя игру команды Станислава Черчесова против Испании в 1/8 финала мундиаля.

"Испания контролировала мяч, но пас ради паса... Такой футбол уже давно прошел. Самое главное в футболе – забить гол. Но у испанцев не получилось забить – сыграли 1:1, серия пенальти уже лотерея.

Хочу, чтобы Россия прошла как можно дальше. Конечно, буду продолжать дальше болеть за Россию", - сказал Алиев.

Алиев выступал за Динамо в 2005-2010 и 2011-2013 годах, сыграв за это время 134 матча, в которых он забил 30 мячей. В составе сборной Украины провел 28 матчей и отметился шестью голами.

Ранее в СМИ появился комментарий главного тренера Динамо Александра Хацкевича, в котором он заявил, что будет переживать за сборную России на чемпионате мира-2018. Позже специалист был удивлен, когда услышал об этом, и заявил, что никогда не говорил ничего подобного.

Сборная России пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018 после победы над Испанией в серии послематчевых пенальти.