Россия приблизилась к выходу в 1/8 финала ЧМ-2018

В первом поединке второго тура группы A чемпионата мира-2018 по футболу Россия победила сборную Египта 3:1, чем практически обеспечила себе место в 1/8 финала.

В случае победы Россия могла стать первой из команд группы, которая бы гарантировала себе выход в следующий этап. Поэтому с начала матча она взяла инициативу в свои руки, и начала создавать опасные моменты у египетских ворот.

В течение первого тайма команды демонстрировали равную игру. И в то время, когда россиян устраивала бы и ничья, то Египет должен был побеждать. Поэтому наконец в матче стал заметным Мохамед Салах.

В одном из моментов он был готов замыкать навес на дальней штанге, но россиянин Жирков был первым на мяче и выбил его на угловой.

Кстати, именно этот полузащитник занимался опекой Мохаммеда, и ему действительно удалось уменьшить активность египетского футболиста. Но в конце тайма Жирков потерял бдительность. Салах на линии штрафной развернулся и с места пробил в дальний угол ворот Акинфеева, но мяч пролетел мимо.

На первых секундах второго тайма Россия выходит вперёд. Зобнин пробивал после выноса голкипера и попал в колено египтянина Фатхи, от которого мяч и влетел в ворота сборной Египта.

Вскоре последовал и второй гол. Фернандес получил мяч и прострелил на Черышева, который с пяти метров расстрелял вратаря египтян.

После второго гола египетская команда начала волноваться, и этим воспользовались их соперники. Дзюба принял на грудь на линии штрафной, обыграл защитника и расстрелял ближний угол ворот Эль-Шехави.

Во время одной из атак Салах упал на линии штрафной и судья, посоветовавшись с помощниками, назначил пенальти.

Его реализовывал сам Мохамед, направив мяч в девятку ворот Акинфеева.

При таком счете египтянам нужно было идти только вперёд, но россияне продолжали контролировать мяч, а все атаки сборной Египта заканчивались подачами в штрафную на Салаха.

В итоге сборная России обеспечила себе выход из группы А в 1/8 финала.

Россия - Египет 3:1

Голы: Фатхи 47 (автогол), Черышев 59, Дзюба 62 - Саллах 73 (пенальти)

Россия: Акинфеев, Игнашевич, Кутепов, Фернандес, Жирков (Кудряшов, 86), Газинский, Зобнин, Головин, Самедов, Черышев (Кузяев, 74), Дзюба (Смолов, 79).

Египет: Эль-Шенави, Габр, Абдель-Шафи, Фатхи, Хегази, Эль-Ненни (Уарда, 64), Хамед, Эль-Саид, Трезеге (Собхи, 68), Мохсен (Кахраба, 82), Салах.)

Предупреждение: Трезеге (57), Смолов (84)

Ранее Уругвай вырвал победу у Египта во втором матче первого тура ЧМ-2018, а Россия победила Саудовскую Аравию.