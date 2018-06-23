Действующий чемпион мира в меньшинстве одержал волевую победу над Швецией на ЧМ-2018

Во втором матче второго тура группы F чемпионата мира-2018 сборная Германии победила Швецию - 2:1, и сохранила шансы на выход в 1/8 финала.

С первых секунд шведы отдали инициативу соперникам, и подопечные Лёва этим воспользовались. Сразу же начали расстреливать ворота Ольсена.

И все же Швеция вышла вперед. Тони Кросс ошибся в центре поля, и это использовали скандинавы, чтобы разогнать контратаку. Тойвонен нашел ударную позицию и перебросил Нойера.

После гола картинка игры не изменилась. Немцы продолжали идти вперед большими силами в попытках сравнять счет, но на перерыв команда ушла без действительно опасных моментов.

В начале второго тайма дружина Йоахима Лёва сравняла счет. Вернер сместился на правый фланг и простреливал в центр штрафной, где от колена Марко Ройса мяч влетел в ворота Ольсена.

Между Швецией и Германией шла равная борьба. Все усилия Бундестим бросила в штрафную викингов. Между тем Нойер надежно страховал своих партнёров. Да и Ольсен раз за разом спасал скандинавскую команду от поражения.

Под занавес матча немцы остались в меньшинстве, потому что Боатенг грубо сыграл против Берга и получил вторую желтую.

Последние минуты игры проходили в штрафной шведов. Томас Мюллер мог забивать, но головой направил мяч по центру ворот, где его отразил голкипер скандинавской команды.

И вот, за полминуты до окончания поединка, арбитр назначил стандарт, и Тони Кросс стал героём матча - он вывел свою команду вперед.

В итоге Германия сохранила шанс на выход в 1/8 финала и имеет три очка, как и их соперники шведы. Мексика возглавляет группу F с шестью пунктами, а Южная Корея ноль баллов.

Германия - Швеция - 2:1

Голы: Ройс 48, Кросс 90 - Тойвонен 32

Германия: Нойер, Боатенг, Рюдигер, Киммих, Хектор (Брандт, 87), Руди (Гюндоган, 31), Кроос, Дракслер (Гомес, 46), Ройс, Мюллер, Вернер.

Швеция: Ольсен, Линделеф, Аугустинссон, Люстиг, Гранквист, Классон (Дурмаз, 74), Ларссон, Экдаль, Форсберг, Тойвонен (Гвидетти, 78), Берг (Телин, 90).

Предупреждение: Экдаль (52), Боатенг (71), Ларссон (90).

Удаление: Боатенг (82).

Ранее Мексика победила Южную Корею на ЧМ-2018, а Швеция выиграла у корейцев в первом туре, тогда как сборная Германии сенсационно уступила мексиканцам 0:1



