Дания вышла в лидеры своей группы на ЧМ-2018

Во втором туре в группе C на чемпионате мира-2018 по футболу сборная Дании разошлась миром с Австралией со счетом 1:1 и стала промежуточным лидером квартета.

После активного начала игры, когда обе команды обменялись острыми выпадами, счет на 7-й минуте открыли европейцы. В результате атаки вторым темпом австралийцы были застигнуты врасплох, и после передачи от Николая Йоргенсена Кристиан Эриксен в одно касание попал точно в сетку.

Австралийцы долгое время не могли прийти в себя, потому Дания могла удвоить свой перевес, но Йоргенсен не сумел распорядиться передачей Хенрика Далсгора.

Только на исходе первого получаса игры сборная из Зеленого континента сумела прибрать инициативу, а спустя восемь минут - сравнять счет. После удара Мэттью Леки мяч угодил в руку Юссуфу Поульсену в его штрафной, и чтобы убедиться в этом арбитр воспользовался помощью видеоассистентов. Миле Единак уверенно реализовал пенальти.

На исходе первого и в начале второго таймов датчане были близки к тому, чтобы снова выйти вперед, но Эриксену и Систо не благоволила удача. В свою очередь, Австралия не засиживалась у своих владений и умело выходила в контратаки, которыми не смогла воспользоваться в виду брака с последними и предпоследними передачами.

1:1 - Дания набрала четыре очка, Австралия - одно. Ситуация после второго тура в этом квартете решится сегодня, 21 июня, после матча Франция - Перу, у которых три и ноль баллов соответственно.

Дания - Австралия 1:1

Голы: Эриксен, 7 - Единак, 38 (с пенальти)

Дания: Шмайхель — Ларсен, Кьяер, Кристенсен, Далсгор — Шене, Дилейни — Поульсен (Брайтвейт, 59), Эриксен, Систо — Йоргенсен (Корнелиус, 68)

Австралия: Райан — Рисдон, Миллиган, Сейнсбери, Бехич — Единак, Муй — Леки, Рогич (Ирвин, 82), Крузе (Арзани, 69) — Наббут (Юрич, 75)

Предупреждены: Поульсен, Систо

Накануне во втором поединке второго тура группы B чемпионата мира-2018 по футболу сборная Испании одолела Иран - 1:0, а Португалия минимально победила Марокко благодаря голу Роналду.

НВ