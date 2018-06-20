Четвертый гол Роналду на ЧМ-2018 переписал историю и принес Португалии победу

Единственный гол от Криштиану Роналду в матче второго тура в группе B сделал его вторым лучшим бомбардиром национальных сборных в истории и принес Португалии минимальную победу над Марокко.

Звездный нападающий отличился уже на 4-й минуте игры. После розыгрыша углового Жоау Моутиньо навесил в штрафную, а Роналду ударом в упор забил свой четвертый мяч на турнире.

Тем самым форвард провел свой 85-й гол за сборную и обошел легендарного венгра Ференца Пушкаша среди лучших бомбардиров национальных команд. Сейчас португальца опережает только Али Даеи из Ирана со 109 забитыми мячами. Теперь Роналду - лучший в истории европейский бомбардир на международном уровне.

Марокко не смутился и стал атаковать все острее, в результате чего арбитр имел основания хотя бы один раз назначить пенальти в ворота Португалии. Впрочем, свой шанс увеличить преимущество имел и соперник, когда Гонсало Гуэдеш не использовал выход один на один с вратарем.

Но уже после перерыва африканская сборная загнала оппонентов на свою половину поля и упустила верные шансы, чтобы сравнять счет. Сперва голкипер европейцев Руи Патрисиу дважды спасал команду после ударов от экс-полузащитника Динамо Юнеса Беланда, а затем Мехди Бенатья после очередного "пожара" у чужой рамке не попал в ворота ударом головой в добавленное к основному время.

1:0 - Португалия набрала четыре очка и вышла на первое место в группе. Но сегодня,20 июня, ее догонит или обойдет кто-то из пары Испания - Иран (одно и три баллов соответственно), которые сыграют очный поединок.

Португалия - Марокко 1:0

Гол: Роналду, 4

Португалия: Патрисиу — Суареш, Пепе, Фонте, Геррейру — Мариу (Б. Фернандеш, 69), Моутиньо (А. Силва, 87), Карвальо, Б. Силва (Мартинш, 59) — Роналду, Гуэдеш

Марокко: Мохаммеди — Дирар, Бенатья, Да Кошта, Хакими — Зиех, Эль Ахмади (Фажр, 87) — Н. Амрабат, Буссуфа, Беланда (Карсела-Гонсалес, 75) — Бутаиб (Эль-Кааби, 68)

Предупреждены: А. Силва — Бенатья

Накануне в первом поединке второго тура группы A чемпионата мира-2018 по футболу Россия победила сборную Египта 3:1, чем практически обеспечила себе место в 1/8 финала.

НВ