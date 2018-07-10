Бразильский экс-игрок Днепра поддержал хорватских футболистов и записал видео со словами "Слава Украине"

Экс-форвард Днепра бразилец Матеус выступил с поддержкой хорватов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича и также записал видео со словами "Слава Украине".

Свой ролик 35-летний форвард опубликовал на своей странице в Instagram. Матеус пожелал удачи сборной Хорватии в полуфинале ЧМ-2018 против Англии, а также написал "Слава Украине" с хорватским и украинским флагами.

"Давай, давай, Хорватия! Слава Украине! Удачи!", - сказал бразилец.

Матеус играл за Днепр с 2011 по 2016 год. С 2016 года он выступает за китайский Шицзячжуан Эвер Брайт.

7 июля сборная Хорватии одержала победу над российской сборной на ЧМ-2018 в России. Бывшие хорватские игроки ФК Динамо Домагой Вида (забивший мяч в ворота россиян) и Огнен Вукоевич посвятили победу над Россией в ходе ЧМ-2018 Украине и киевскому клубу.

"Слава Украине! Это победа за Динамо и за Украину! Хорватия, вперед!", — сказали они в своем видеообращении.

В ответ ФИФА вынесла Домагою Виде за это предупреждение, а Вукоевич был уволен с поста скаута сборной Хорватии. Украинские фанаты поддержали хорватских футболистов, обвалив рейтинг страницы ФИФА в Facebook.