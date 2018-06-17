Бразилия упустила победу в первом матче на ЧМ-2018

Сборная Бразилии сыграла вничью против Швейцарии в своем первом матче на ЧМ-2018.

Пятикратные чемпионы мира очень мощно начали матч и быстро открыли счет. Фелипе Коутиньо решился на обводящий удар с дальней дистанции и рикошетом от штанги отправил мяч в ворота.

После гола характер матча мало изменился. Бразильцы владели инициативой, не тратя для этого особых усилий, а Швейцария старалась не пропустить больше и редко переходила в атаку. Тем не менее, счет до перерыва не изменился.

В начале второго тайма Швейцария благодаря стандарту восстановила статус-кво. Джердан Шакири подал от углового, а Стивен Цубер выиграл верховую борьбу и головой вколотил мяч в сетку. Бразилия мгновенно активизировалась, но включиться на полные обороты и настроиться на борьбу получалось у "Селесао" плохо. Швейцарцы грамотно использовали тактику мелкого фола и старались не давать соперникам выходить на удобные позиции для ударов.

До конца матча Бразилия создала считанные голевые моменты, которые реализовать не удалось, и пополнила список фаворитов, потерявших очки на старте турнира.

Бразилия – Швейцария 1:1

Голы: Коутиньо, 19 – Цубер, 50

Бразилия: Алиссон, Тиаго Силва, Марсело, Данило, Миранда, Паулиньо (Ренато Аугусто, 67), Каземиро (Фернандиньо, 60), Коутиньо, Виллиан, Неймар, Габриэл Жезус (Фирмино, 79).

Швейцария: Зоммер, Шер, Родригес, Лихтштайнер, Аканджи, Бехрами(Закария, 71), Джака, Джемаили, Шакири, Цубер, Сеферович (Эмболо, 80).

Предупреждения: Каземиро – Лихтенштайнер, Шер, Бехрами

Лидером группы Е после первого тура является сборная Сербии, которая обыграла Коста-Рику. У Бразилии и Швейцарии - по одному очку.

НВ