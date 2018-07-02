Бразилия стала участником четвертьфинала ЧМ-2018

В матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 сборная Бразилии победила команду Мексики со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал.

С первых минут матча неожиданно захватили инициативу мексиканцы, однако воплотить ее в гол в первом тайме не удалось.

Зато во второй половине встречи быстрый гол удался пятикратным чемпионам мира - прострел Виллиана на дальней штанге замкнул Неймар. На этом бразильцы не остановились и уже через несколько минут счет могли удваивать Паулиньо и Неймар, но дважды мексиканцев спас Очоа, парируя удары.

В конце матча "Ацтеки" побежали отыгрываться, однако на контратаке пропустили во второй раз. На этот раз в роли ассистента выступил Неймар, который своим пасом нашел в штрафной Фирмино. Последние минуты сборная Мексики провела в атаке, однако забить так и не сумела.

Бразилия - Мексика 2:0

Голы: Неймар, 51, Фирмино, 88

Бразилия: Алиссон – Фагнер, Силва, Миранда, Филипе Луис – Паулиньо (Фернандиньо, 80), Каземиро, Коутиньо (Фирмино, 86) – Виллиан, Жезус, Неймар

Мексика: Очоа – Альварес (Джон. Дос Сантос, 55), Сальседо, Айяла, Гальярдо – Эррера, Маркес (Лайюн, 46), Гуардадо — Вела, Лосано — Чичарито (Хименес, 60)

Предупреждены: Каземиро, Филипе Луис — Альварес, Эррера, Сальседо, Гуардадо

Накануне сборная Хорватии пробилась в четвертьфинал чемпионата мира-2018, в матче 1/8 финала в серии пенальти обыграв команду Дании.

В четвертьфинале ЧМ-2018 Хорватия сыграет против сборной России, которая в 1/8 финала в серии послематчевых пенальти одолела команду Испании.

В первом четвертьфинале ЧМ-2018 сборная Франция сыграет против Уругвая. Французская сборная в матче 1/8 финала турнира обыграла Аргентину, а южноамериканцы справились с португальцами.

НВ