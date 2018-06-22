Бразилия с трудом одержала первую победу на ЧМ-2018

Во втором туре в группе E чемпионата мира-2018 сборная Бразилии впервые выиграла на турнире, забив в ворота Коста-Рики в добавленное к основному время.

Фаворит с первых минут принялся нагнетать ситуацию у чужих ворот и открыл счет на 26-й минуте, когда голом отличился Габриэл Жезус, но арбитр справедливо зафиксировал офсайд.

После этого эпизода "пентакампеоны" несколько успокоились, и Коста-Рика нередко остро устремлялась в контратаки, но к особой остроте у владений Алиссона не это не приводило.

Перерыв заставил бразильцев встрепенуться, после чего у ворот Кейлора Наваса начали появляться моменты. Так, Жезус своим ударом угодил в перекладину, Филиппе Коутиньо не попал в ворота с линии штрафной, а Неймар заставил голкипера соперников спасти свою команду от верного гола. После того, как тот же Неймар упустил еще один шанс для взятия ворот, арбитр назначил на нем пенальти, однако после просмотра видеоповтора справедливо отменил свое решение - лидер атак "Селесао" симулировал нарушение правил.

И все же, Бразилия добилась своего в добавленное к основному время. Роберто Фирмино сбросил мяч на Жезуса, тот откинул снаряд Коутиньо, а полузащитник Барселоны принес своей сборной первую победу на ЧМ-2018. На последних секундах снял все вопросы Неймар, ударом в пустые ворота увенчавший контратаку коллектива.

Тем самым южноамериканская команда набрала четыре очка и стала промежуточным лидером группы E. На втором и третьем позициях соответственно находятся Сербия (три балла) и Швейцария (один пункт), матч между которыми состоится позже.

Бразилия - Коста-Рика 2:0

Голы: Коутиньо, 90+3, Неймар, 90+7

Бразилия: Алиссон — Фагнер, Миранда, Силва, Марсело — Паулиньо (Фирмино, 68), Каземиро, Коутиньо — Виллиан (Дуглас Коста, 46), Габриэл Жезус (Фернандиньо, 90+3), Неймар

Коста-Рика: Навас — Гамбоа (Кальво, 75), Гонсалес, Акоста, Дуарте, Овьедо — Руис, Борхес, Гусман (Техеда, 83), Венегас — Уренья (Боланьос, 54)

Предупреждены: Неймар, Коутиньо — Акоста

Накануне во втором туре группы D чемпионата мира-2018 по футболу сборная Хорватии разгромно победила Аргентину 3:0 и вышла в 1/8 финала.

НВ