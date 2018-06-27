Бразилия и Швейцария пополнили состав участников плей-офф ЧМ-2018

В группе E чемпионата мира-2018 состоялись матчи заключительного, третьего, тура.

Сборная Бразилии одержала вторую подряд победу на турнире и вышла в плей-офф с первого места. В игре против Сербии Селесао забили по голу в каждом из таймов. До перерыва Паулиньо отличился после паса Коутиньо из глубины, а во второй половине встречи Тьяго Силва замкнул навес Неймара с углового.

В 1/8 финала Бразилия сыграет против Мексики. Сербия финишировала на третьем месте в группе с тремя очками и не попала в плей-офф.

Сербия - Бразилия 0:2

Голы: Паулиньо, 36, Силва, 68

Сербия: Стойкович - Коларов, Велькович, Миленкович, Рукавина - Милинкович-Савич, Матич - Костич (Радоньич, 82), Льяич (Живкович, 75), Тадич - Митрович (Йович, 89)

Бразилия: Алиссон - Марсело (Фелипе Луис, 10), Миранда, Силва, Фагнер - Каземиро, Паулиньо (Фернандиньо, 66) - Неймар, Коутиньо (Аугусто, 80), Виллиан - Жезус

Предупреждения: Льяич, Матич, Митрович

В другом матче этой группы Швейцарии необходимо было побеждать Коста-Рику или ждать неудачи Сербии в игре с Бразилией. Команда Владимира Петковича дважды вела в счете по ходу матча, но уже в компенсированное время упустила победу, когда было понятно, что она попадает в плей-офф со второго места.

В 1/8 финала сборная Швейцарии сыграет против Швеции. Коста-Рика с одним очком в активе финишировала на последнем месте в квартете Е.

Швейцария - Коста-Рика 2:2

Голы: Джемаили, 31, Дрмич, 88 - Вастон, 56, Руис, 90+3

Швейцария: Зоммер - Родригес, Аканжи, Шер, Лихтштайнер - Джака, Бехрами (Закария, 60) - Эмболо, Джемаили, Шакири (Ланг, 81) - Гавранович (Дрмич, 69)

Коста-Рика: Навас - Овьедо, Вастон, Гонсалес, Акоста, Гамбоа (Смит, 90+3) - Руис, Гусман (Асофейфа, 90+1), Борхес, Колиндрес (Уоллас, 81) - Кэмпбелл

Предупреждения: Лихтштайнер, Закария, Шер - Гамбоа, Кэмпбелл, Вастон

Напомним, в среду действующий чемпион мира сборная Германии проиграла Южной Корее и не смогла пробиться в 1/8 финала ЧМ-2018.

НВ