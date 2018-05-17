Более пяти тысяч украинцев купили билеты на ЧМ-2018 в России

ФИФА не уточняет, в каких именно регионах Украины были приобретены билеты на ЧМ-2018

Среди покупателей билетов на чемпионат мира-2018 по футболу, который пройдет в РФ, оказалось 5,2 тысячи украинцев.

Об этом порталу Футбол 24 сообщили в пресс-службе ФИФА. Это еще не окончательные цифры, поскольку последняя фраза продаж еще продолжается.

В то же время, организация не уточняет, вкаких именно регионах Украины были приобретены билеты, поэтому среди них могут быть жители аннексированного Россией Крыма, а также оккупированных ею же районов Донецкой и Луганской областей.

В начале апреля стало известно, что на матчи чемпионат мира-2018 по футболу билеты приобрели 4 140 украинских болельщиков.

На днях министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к украинцам с призывом не посещать матчи чемпионата мира по футболу в РФ. По его словам, во время российского мундиаля провокации гарантированы, а безопасность никем не защищена.

Ранее пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян объяснил, почему украинским болельщикам не стоит ехать на ЧМ-2018 по футболу в России. Он отметил, что независимо от того, какие мероприятия проводятся на территории страны-агрессора, украинским болельщикам там делать нечего.