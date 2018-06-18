Бельгия стартовала с разгромной победы над Панамой на ЧМ-2018

Лукаку оформил дубль в матче с Панамой

В поединке первого тура группы G чемпионата мира-2018 по футболу сборная Бельгии победила Панаму 3:0.

С начала матча бельгийцы играли первым номером. И это заставило голкипера Панамы хорошо поработать.

На двенадцатой минуте капитан панамцев ошибся, пасуя своему вратарю, и подарил мяч Азару, но он шанс не использовал. Первый тайм закончился без голов. Всё благодаря панамскому голкиперу Пенедо.

Открыть счет удалось Дрису Мертенсу на первых минутах второго тайма. С лёта он направил мяч в дальний угол ворот. После этого дебютанты чемпионата мира начали больше фолить.

На 55-ой минуте панамец Мурильо принял мяч в штрафной бельгийцев и пробил в дальний угол, но Куртуа не дал поразить свои ворота.

Пока панамская команда теряла шансы и защищались, бельгийцы продолжали прессинг и это дало результат. Де Брюйне отдал диагональ в штрафную соперников, и Лукаку удачно подставил голову, удвоив преимущество своей команды.

Последовал и третий гол. Лукаку оформляет дубль, а голевую передачу на свой счет записывает Азар.

После этого панамцам терять уже было нечего, и остальные 15 минут они штурмовали ворота Куртуа, но голкипер не оставлял шанса панамским форвардам.

Бельгия - Панама 3:0

Голы: Мартинес 55, Лукаку 69,75

Бельгия – Куртуа, Боята, Вертонген, Менье, Алдервейрелд, де Брюйне, Феррейра Карраско (Дембеле, 74), Витцель (Шадли, 90), Азар, Мертенс (Азар, 83), Лукаку.

Панама – Пенедо, Торрес, Дэвис, Мурильо, Эскобар, Годой, Гомес, Купер, Барсенас (Торрес, 63), Родригес (Диас, 63), Перес (Техада, 73).

Предупреждения: Менье (14), Дэвис (18), Барсенас (45), Купер (49), Мурильо (51), Годой (57), Вертонген (59), де Брюйне (88).

Ранее Швеция победила Корею в матче ЧМ-2018. Накануне в этой же группе сборная Германии сенсационно уступила Мексике 0: 1.