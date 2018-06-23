Бельгия разгромно победила Тунис на ЧМ-2018

В первом матче второго тура группы G чемпионата мира-2018 сборная Бельгии победила Тунис - 5:2.

Первый мяч влетел в ворота тунисцев на шестой минуте. Пенальти реализовал полузащитник лондонского Челси Эден Азар.

А уже на 16-й минуте гол на свой счет записал форвард бельгийцев Лукаку. И очень скоро Тунису таки удалось отыграть один мяч - отличился Дилан Брони.

Но в компенсированное время первого тайма дубль оформил Лукаку и увеличил отрыв своей команды. Поэтому на перерыв бельгийцы ушли в приподнятом настроении.

Во втором тайме Бельгия довела счет до разгромного. Второй для себя мяч на 51-ой минуте забил Азар. А под занавес матча Миши Батшуаи сделал счет 5:1.

Уже в компенсированное время Вахби Хазри забил второй мяч для Туниса в ворота сборной Бельгии, но от поражения африканскую сборную это не спасло.

Бельгия - Тунис - 5:2

Голы: Азар 6 (пенальти), 51, Лукаку 16, 45, Батшуаи 90 - Бронной 18 Хазри 90.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Боята, Вертонген, Менье, где Брюйне, Витцель, Феррейра Карраско, Мертенс (Тилеманс, 86), Азар (Батшуаи, 68), Лукаку (Феллаини, 59)

Тунис: Бен Мустафа, Бронной (Наггез, 24), Бен-Юссеф (Беналуан, 41), Мер`я, Маалула, Сасси (Слит, 59), Скира, Кауи, Бен-Юссеф, Хазри, Бадри.

Предупреждение: Сасси (14).

Ранее Англия вырвала победу в Туниса в своем первом матче, а Бельгия дебютировала победой над Панамой 3: 0.