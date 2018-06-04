Барселона установила рекорд чемпионатов мира

Барселона стала первым в истории футбола клубом, игроки которого есть в каждой из 8-ми групп чемпионата мира-2018, сообщает B/R Football.
На Мундиаль отправились 13 футболистов испанской команды:
Группа А: Луис Суарес (Уругвай)
Группа В: Жерар Пике, Жорди Альба, Серхио Бускетс (Испания)
Группа С: Самюэль Умтити, Усман Дембеле (Франция)
Группа D: Лионель Месси (Аргентина), Иван Ракитич (Хорватия)
Группа Е: Коутиньо, Паулиньо (Бразилия)
Группа F: Тер Штеген (Германия)
Группа G: Томас Вермален (Бельгия)
Группа Н: Ерри Мина (Колумбия)
Ранее было известно, что немецкие политики отказались ехать на Чемпионата мира в РФ, а министр иностранных дел Климкин призвал украинцев не ехать на ЧМ-2018 в России
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