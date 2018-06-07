08 июня 2018, пятница

Еще одна страна присоединилась к дипломатическому бойкоту ЧМ-2018

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Дипломатический бойкот не влияет на участие сборной Австралии в ЧМ-2018

Дипломатический бойкот не влияет на участие сборной Австралии в ЧМ-2018

Члены правительства Австралии не будут отправлять официальную делегацию в Россию на чемпионат мира по футболу, информирует ESPN.

Об этом сообщила министр иностранных дел страны Джули Бишоп.

В то же время бойкот никак не влияет на сборную Австралии. Она примет участие в мундиале, и в своей группе сыграет с Францией, Перу и Данией. Также на матчах чемпионата будет присутствовать посол Австралии в России.

Своим бойкот страна поддерживает министров и королевскую семью Великобритании, которые тоже не поедут на ЧМ-2018.

Ранее стало известно, что немецкие политики отказываются от визита в Россию на мундиаль. А вот Эммануэль Макрон президент Франции заявил о своих планах посетить Чемпионат мира.

До этого правозащитная организация Amnesty International предостерегла мировых политиков от приезда в Россию на Чемпионат мира по футболу, поскольку Москва может использовать такие визиты в пропагандистских целях.

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