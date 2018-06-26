Аргентина на последних минутах вырвала путевку в плей-офф ЧМ-2018

Во вторник, 26 июня, состоялись матчи заключительного, третьего, тура в группе D на чемпионате мира по футболу.

Сборная Аргентины смогла реабилитироваться после провала в первых двух турах чемпионата и вырвала путевку в плей-офф, одержав тяжелую победу над Нигерией. Лионель Месси прервал свою безголевую серию на турнире, открыв счет на 14-й минуте ударом с правой ноги. До перерыва Аргентина действовала лучше, но больше забить не смогла, хотя в еще одном моменте все тот же Месси угодил в штангу.

После перерыва Нигерия активизировалась и сравняла счет. Маскерано сфолил в своей штрафной, а Виктор Мозес реализовал пенальти. При счете 1:1 главный арбитр мог ставить и второй 11-метровый в ворота Аргентины, но не посчитал для этого достаточным игры рукой Маркоса Рохо.

За пять минут до конца матча все тот же Рохо принес своей команде победу и путевку в 1/8 финала. Центральный защитник оказался в штрафной соперника и ударом с лета отправил мяч в угол ворот.

Аргентина набрала на групповом этапе четыре очка в вышла в 1/8 финала со второго места. Соперником команды Хорхе Сампаоли на этой стадии станет сборная Франции.

Нигерия - Аргентина 1:2

Голы: Мозес, 49 (с пенальти) - Месси, 14, Рохо, 86

Нигерия: Узохо - Омеруо (Ивоби, 90), Эконг, Балогун - Идову, Ндиди, Оби Микел, Этебо, Мозес - Ихеаначо (Игало, 46), Муса (Нванкво, 90+2)

Аргентина: Армани - Тальяфико (Агуэро, 80), Рохо, Отаменди, Меркадо - Ди Мария (Меса, 72), Банега, Маскерано, Перес (Павон, 61) - Месси, Игуаин

Предупреждения: Балогун, Оби Микел - Маскерано, Банега, Месси

В параллельном матче группы D Исландии нужно было обыгрывать Хорватию, чтобы иметь шансы на попадание в плей-офф. "Викинги" со своей задачей не справились, хотя до последних секунд претендовали на благоприятный результат. Защитник киевского Динамо Йосип Пиварич в этом матче отметился результативной передачей в эпизоде с голом Баделя, а победный мяч на счету Ивана Перишича.

Хорватия набрала максимальные девять очков на групповом этапе и вышла в плей-офф с первого места. Соперником команды Златко Далича в 1/8 финала турнира станет сборная Дании. Исландия с одним баллом в активе стала последней в квартете по итогам турнира.

Исландия - Хорватия 1:2

Голы: Г. Сигурдссон, 75 (с пенальти) - Бадель, 53, Перишич, 90

Исландия: Халльдерссон - Магнуссон, Р. Сигурдссон (Сигурдарсон, 71), Ингасон, Севарссон - Халльфредссон, Гуннарссон - Бьярнасон (Траустасон, 90+4), Г. Сигурдссон, Гудмундссон - Финнбогассон (Гудмундссон, 85)

Хорватия: Л Калинич - Пиварич, Чалета-Цар, Чорлука, Едвай - Бадель, Модрич (Брадарич, 65) - Перишич, Ковачич (Ракитич, 81), Пьяца (Ловрен, 70) - Крамарич

Предупреждения: Халльфредссон, Финнбогассон, Севарссон - Пьяца, Едвай

26 июня состоялись также матчи третьего тура ЧМ-2018 в группе C. Сборные Франции и Дании сыграли в нулевую ничью, а команда Перу одержала первую победу на турнире, обыграв Австралию.

Накануне определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018. Сборная Уругвая сыграет против Португалии, а команда Испании встретится с Россией.

НВ