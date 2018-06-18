Англия вырвала победу у Туниса в своём первом матче на ЧМ-2018

В поединке первого тура группы G чемпионата мира-2018 по футболу Англия победила сборную Туниса - 2:1.

С начала поединка англичане атаковали. На первых минутах они раз за разом простреливали голкипера Туниса Ассена. Но реализовать моменты не удавалось.

Зато тунисцы в атаку не спешили. Поэтому счет открыли англичане. Ассен после подачи углового в прыжке спас свою команду от удара Стоунза головой, но капитан Англии Кейн был в нужное время в нужном месте.

Между тем основной голкипер Туниса со слезами на глазах покинул поле из-за травмы. Тунисцы начали раньше встречать соперников, и старались не подпускать их к своим воротам. Моментов у них действительно появилось больше. Во время одной из атак защитник Англии Уокер в собственной штрафной попал локтём в лицо Бену Юсуфу. За это судья назначил пенальти, его реализировал Сасси и сравнял счет.

После гола англичане активизировались. Пробивали стандарт за стандартом, но реабилитироваться и забить гол в раздевалку им не удалось.

Во второй половине игры Англия продолжила зарабатывать стандарты. В начале тайма Стоунз выиграл второй этаж после удара с углового, но мяч попал в руки голкиперу Бену-Мустафе!

Тунис начал сушить игру, команды боролись за центр поля, и до опасных моментов у ворот это не приводило.

За 20 минут до конца матча сборные обмениваются атаками. Англичане наконец проникли в штрафную соперника, и даже заработали штрафной, но Янг ​​пробил выше ворот Бена-Мустафы.

На последних минутах игры львы продолжили не реализовывать стандарты, и тратят моменты у ворот Туниса. Раз за разом они врывались в штрафную соперников, и наконец это дало результат. Капитан англичан Гарри Кейн оформил дубль уже в добавленное арбитром время. Магуайр сделал скидку на дальнюю штангу, где свободный нападающий буквально с метра головой протолкнул мяч в сетку!

Англия -Тунис 2:1

Голы: Кейн 12, 91 - Сасси 35 (пенальти).

Англия: Пикфорд, Триппьер, Уокер, Стоунз, Макгуайр, Янг, Хендерсон, Лингард (Дайер, 92), Алли (Лофтус-Чик, 80), Стерлинг (Решфорд, 68), Кейн

Тунис: Ассен (Бен-Мустафа, 15), Мэрия, С. Бен-Юссеф, Бронной, Малуп, Схири, Бадри, Сасси, Ф. Бен-Юссуф, Слит (Бен-Амор, 76), Хазри (Халифа, 85)

Предупреждение: Уокер (33)

Ранее стало известно, что футболисты и болельщики Англии и Туниса на ЧМ-2018 в Волгограде подверглись атаке насекомых, а в первом матче группы G Бельгия победила Панаму 3: 0.