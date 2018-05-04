Аласания оценил шансы показа ЧМ-2018 в России на украинском телевидении

Глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания рассказал о том, что шансы украинских болельщиков увидеть на одном из украинских телеканалов ЧМ-2018, который пройдет в России, составляют примерно 70 процентов.

В интервью Sport Arena функционер заявил о том, что переговоры о показе чемпионата мира 2018 и 2022 годов шли и до сих пор продолжаются. По его словам, вариант с показом турнира на телеканале Интер все еще реален: стороны встречались несколько раз, и переговоры должны продолжиться в ближайшее время.

Глава правления НОТУ отметил, что вещателем будет не UA:Перший. Он добавил, что компания не пытается заработать на этом, но стремится выйти в ноль, поскольку государство потратило на это немалые деньги. Кроме того, она все еще должна Европейскому вещательному союзу, а он – ФИФА.

"Официального решения о нашем отказе транслировать ЧМ-2018 пока нет, но вся страна понимает, что показать этот чемпионат для Общественного телевидения – это смерть", - отметил Аласания.

Сообщалось, что телеканал Интер близок к заключению соглашения с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины о приобретении сублицензии на трансляцию матчей чемпионата мира-2018, который летом пройдет в РФ.

В свою очередь, Аласания заявил о том, что компания обсуждает продажу сублицензий на трансляцию матчей чемпионата мира-2018 с несколькими украинскими телеканалами.