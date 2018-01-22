Вызов принят. Власти Филадельфии смазали жиром столбы, чтобы футбольные болельщики на них не залазили

Власти города Филадельфия попытались предотвратить хулиганство на улицах, но вместо этого спровоцировали футбольных болельщиков.
21 января в городе прошел матч между командами Philadelphia Eagles и Minnesota Vikings за право выйти в финал Национальной футбольной лиги (супербоул). Коммунальные службы решили подготовиться к беспорядкам и смазали фонарные столбы растительным жиром, об этом пишет сайт телеканала ESPN.
Philadelphia Eagles победили, а их болельщики приняли смазанные столбы, как вызов.
The grease put up as much of a fight as the Vikings did pic.twitter.com/aFei9Qi5gh— Barstool Sports (@barstoolsports) 22 января 2018 г.
THE GREASED POLE CLIMBING HAS BEGUN!— SB Nation (@SBNation) 22 января 2018 г.
(????: @JessiThorne) pic.twitter.com/9A6mwiB9pM
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