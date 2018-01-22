Вызов принят. Власти Филадельфии смазали жиром столбы, чтобы футбольные болельщики на них не залазили

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Фанаты Philadelphia Eagles празднуют победу
FOX 9 Sports‏/Matt Gelb via Twitter

Фанаты Philadelphia Eagles празднуют победу

Власти города Филадельфия попытались предотвратить хулиганство на улицах, но вместо этого спровоцировали футбольных болельщиков.

21 января в городе прошел матч между командами  Philadelphia Eagles и Minnesota Vikings за право выйти в финал Национальной футбольной лиги (супербоул). Коммунальные службы решили подготовиться к беспорядкам и смазали фонарные столбы растительным жиром, об этом пишет сайт телеканала ESPN.

Philadelphia Eagles победили, а их болельщики приняли смазанные столбы, как вызов.

 

 

 

 

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