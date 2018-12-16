Украинский пловец Романчук установил рекорд на чемпионате мира в Китае
Украинский пловец Михаил Романчук получил золотую медаль в китайском городе Ханчжоу и установил новой рекорд Чемпионата мира.
Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Чемпион преодолел расстояние на короткой воде 1500 м вольным стилем за 14 минут 09,14 секунды, установив рекорд Чемпионате мира. Это первая медаль сборной Украины на ЧМ по плаванию.
Ранее украинские пловцы Михаил Романчук и Дария Зевина завоевали пять медалей на очередном этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который состоялся в Сингапуре.
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