Украинский пловец Романчук установил рекорд на чемпионате мира в Китае Сегодня, 14:21 53 Цей матеріал також доступний українською Михаил Романчук стал победителем на ЧМ по плаванию НОК Укараины/Twitter

Украинский пловец Михаил Романчук получил золотую медаль в китайском городе Ханчжоу и установил новой рекорд Чемпионата мира.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Чемпион преодолел расстояние на короткой воде 1500 м вольным стилем за 14 минут 09,14 секунды, установив рекорд Чемпионате мира. Это первая медаль сборной Украины на ЧМ по плаванию.

Ранее украинские пловцы Михаил Романчук и Дария Зевина завоевали пять медалей на очередном этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который состоялся в Сингапуре.

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