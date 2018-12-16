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Украинский пловец Романчук установил рекорд на чемпионате мира в Китае

Сегодня, 14:21
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Михаил Романчук стал победителем на ЧМ по плаванию

НОК Укараины/Twitter

Украинский пловец Михаил Романчук получил золотую медаль в китайском городе Ханчжоу и установил новой рекорд Чемпионата мира.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Чемпион преодолел расстояние на короткой воде 1500 м вольным стилем за 14 минут 09,14 секунды, установив рекорд Чемпионате мира. Это первая медаль сборной Украины на ЧМ по плаванию.

Ранее украинские пловцы Михаил Романчук и Дария Зевина завоевали пять медалей на очередном этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который состоялся в Сингапуре.

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Теги:   Чемпионат мира Плавание

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