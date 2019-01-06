Теннисистка Цуренко потерпела поражение в финале Брисбена Сегодня, 12:58 132 Цей матеріал також доступний українською Цуренко в третьем сете не взяла ни одного брейка

Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла две свои подачи в третьем сете турнира по теннису в австралийском Брисбене.

Об этом сообщает Спорт Арена.

В первом сете Цуренко проиграла лишь одну подачу (6: 4 в пользу).

Во втором сете украинка также проиграла одну свою подачу, но тут же взяла обратный брейк.

Затем она проиграла свою подачу под ноль (5: 5), а после под ноль подачу соперницы - чешки (5: 6), а затем взяла лишь одно очко при счете 5: 6, проиграв сет 5: 7.

Во время второго гейма Цуренко подвернула ногу, а в третьем сете не взяла ни одного брейка - 2: 6 и потерпела поражение в финале.

Напомним, в полуфинале вторая ракетка Украины переиграла представительницу Японии Наоми Осаку, потратив час и пять минут.

В четвертьфинале вторая ракетка Украины переиграла 20-й номер мирового рейтинга из Эстонии Анетт Контавейт в двух сетах. Ранее Цуренко вышла в четвертьфинал турнира в австралийском Брисбене, победив 283-ю ракетку мира Кимберли Биррелл из Австралии.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прекратила борьбу в первенстве, уступив в первом поединке сезона белоруске Александре Саснович.