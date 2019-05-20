Украинская теннисистка успешно стартовала на турнире в Страсбурге — видео Сегодня, 16:09 185 Цей матеріал також доступний українською WTA via Twitter Ястремская обыграла Парментье WTA via Twitter

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прошла первый раунд турнира категории International во французском Страсбурге.

Ястремской противостояла 65-й номер мирового рейтинга Полин Парментье из Франции и уступила сопернице в двух сетах за один час и 20 минут.

В стартовой партии первая ракетка Украины отдала оппонентке лишь два гейма, тогда как вторая выдалась более напряженной — 6:2, 6:4.

В следующем раунде 42-й номер рейтинга планеты сыграет против представительницы Австралии Саманты Стосур, которая занимает 89-е место в мире.

Ранее Ястремская проиграла в первом раунде турнира серии Premier 5 в итальянском Риме.