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Украинская теннисистка успешно стартовала на турнире в Страсбурге — видео

Сегодня, 16:09
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Украинская теннисистка успешно стартовала на турнире в Страсбурге — видео - фото

WTA via Twitter

Ястремская обыграла Парментье

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прошла первый раунд турнира категории International во французском Страсбурге.

Ястремской противостояла 65-й номер мирового рейтинга Полин Парментье из Франции и уступила сопернице в двух сетах за один час и 20 минут.

В стартовой партии первая ракетка Украины отдала оппонентке лишь два гейма, тогда как вторая выдалась более напряженной — 6:2, 6:4.

В следующем раунде 42-й номер рейтинга планеты сыграет против представительницы Австралии Саманты Стосур, которая занимает 89-е место в мире.

Ранее Ястремская проиграла в первом раунде турнира серии Premier 5 в итальянском Риме.

Теги:   WTA Даяна Ястремская Теннис

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