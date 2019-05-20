Украинская теннисистка успешно стартовала на турнире в Страсбурге — видео
Украинская теннисистка Даяна Ястремская прошла первый раунд турнира категории International во французском Страсбурге.
Ястремской противостояла 65-й номер мирового рейтинга Полин Парментье из Франции и уступила сопернице в двух сетах за один час и 20 минут.
В стартовой партии первая ракетка Украины отдала оппонентке лишь два гейма, тогда как вторая выдалась более напряженной — 6:2, 6:4.
В следующем раунде 42-й номер рейтинга планеты сыграет против представительницы Австралии Саманты Стосур, которая занимает 89-е место в мире.
Ранее Ястремская проиграла в первом раунде турнира серии Premier 5 в итальянском Риме.