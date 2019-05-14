Ястремская вслед за Цуренко прекратила борьбу на турнире в Риме 14 мая, 14:45 192 Цей матеріал також доступний українською Даяна Ястремская via Twitter Ястремская проиграла в трех сетах Даяна Ястремская via Twitter

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Леся Цуренко проиграли в первом раунде турнира серии Premier 5 в итальянском Риме.



Третья ракетка Украины уступила в трех сетах испанке Карле Суарес-Наварро, которая занимает 31-е место в мировом рейтинге.

В первой партии Ястремская сумела взять четыре гейма, тогда как вторая осталась за ней, где испанка выиграла лишь одно очко, но в решающей Суарес-Наварро отдала визави только три гейма - 4:6, 6:1, 3:6.

Вторая ракетка Украины не смогла навязать борьбу представительнице Казахстана Юлии Путинцевой, которая победила в двух сетах.

Цуренко смогла выиграть четыре гейма в первой партии, но не сумела перевести матч в решающий сет, взяв только два очка во втором - 4:6, 2:6.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации Ястремская опустилась на 41-е место с 38-го, а Цуренко сохранила за собой 26-ю строчку.

НВ