Ястремская прекратила борьбу на Открытом чемпионате Франции Сегодня, 19:24 196 Цей матеріал також доступний українською Даяна Ястремская via Facebook Ястремская проиграла в первом матче на Ролан Гаррос Даяна Ястремская via Facebook

Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла в первом раунде Открытого чемпионата Франции — Ролан Гаррос.



32-я ракетка планеты встречалась с 29-м номером мирового рейтинга Карлой Суарес-Наварро из Испании и уступила в трех сетах.

Представительница Украины выиграла первую партию, но во второй оказалась слабее на тай-брейке. В решающим сете Ястремская проиграла «всухую» — 6:2, 6:7, 0:6.

Накануне ее соотечественницы Элина Свитолина и Екатерина Козлова прошли первый раунд турнира Большого шлема Ролан Гаррос.

Ранее Ястремская победила на престижном турнире в Страсбурге, победив в финале в напряженной борьбе француженку Каролин Гарсию — 6:4, 5:7, 7:6.

После этой победы на турнире в Страсбурге украинка обновила собственный рекорд в рейтинге лучших теннисисток мира, поднявшись на 32-е место.

НВ