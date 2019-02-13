Вторая ракетка Украины вылетела из престижного турнира в Катаре Сегодня, 20:37 167 Цей матеріал також доступний українською EPA Цуренко прекратила борьбу на стадии 1/8 финала EPA

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко проиграла экс-первой ракетке мира румынке Симоне Халеп в 1/8 финала турнира в Дохе (Катар).

Цуренко неудачно начала матч, проиграв первые пять геймов. После этого удалось взять свою подачу и даже сделать брейк, но уже во время следующего розыгрыша украинка снова проиграла свою подачу - 6:2.

В начале второго сета Цуренко повела в счете 3:1, но после этого проиграла пять геймов подряд и в итоге проиграла матч, и вылетела из турнира.

Для победы румынской теннисистке хватило 1 часа и 20 минут.

Симона Халеп (Румыния, 3) - Леся Цуренко (Украина, 24) - 6:2, 6:3



Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина победила латвийку Елену Остапенко и вышла в четвертьфинал турнира в катарской Дохе.