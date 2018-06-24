Вторая ракетка Украины выиграл свой первый турнир в этом сезоне

Украинский теннисист Сергей Стаховский получил первый титул в этом сезоне, победив немца Оскара Отте в финале турнира в Илкли (Великобритания).

В первой партии украинец сумел взять две подачи соперника, отдав одну свою.

А вот во втором ни один из теннисистов не хотел уступать. Спортсмены шли нога в ногу до счета 4:4. Именно тогда Стаховский сумел реализовать брейк и сразу же оформил победу в матче на своей подаче - 6:4, 6:4.

Титул, полученный в Великобритании, принесёт украинцу 110 рейтинговых очков, 18,290 евро призовых и, вероятно, пропуск в основную сетку Уимблдона.

Последний раз украинец выигрывал подобный турнир в августе 2017 года в словенском Портороже.

Ранее на Ролан Гаррос Стаховский вышел во второй круг турнира, а первая ракетка Украины Александр Долгополов попал под угрозу завершение теннисной карьеры.