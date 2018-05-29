Украинский теннисист успешно стартовал на Ролан Гаррос

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский, занимающий 127-е место в мировом рейтинге, вышел во второй круг турнира серии "Большого шлема" Ролан Гаррос.

В первом раунде украинец уверенно обыграл 33-го номера мирового рейтинга испанца Фелисиано Лопеса. Для победы Стаховскому хватило трех сетов - 6:2, 6:4, 6:2. Лопес значительную часть матча играл с травмой и вызывал на корт врачей.

Во втором круге Стаховский сыграет против немца Миши Зверева, который в первом круге также в трех сетах обыграл своего соотечественника Флориана Майера.

Отметим, что Стаховский проиграл в последнем круге квалификации Ролан Гаррос белорусу Илье Ивашке, но прошел в основную сетку в качестве "лаки лузера".

В прошлом году Стаховский также вышел во второй круг Ролан Гаррос, где и прекратил борьбу. Лучшим его достижением на этом турнире является выход в третий круг в 2011 году.

Ранее во второй круг Ролан Гаррос пробилась украинская теннисистка Элина Свитолина, обыграв в первом раунде австралийку Айлу Томлянович. Также во втором круге женского одиночного разряда сыграют украинки Леся Цуренко и Катерина Козлова.

НВ