Украинский теннисист попался на допинге

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Юрий Джавакян попался на допинге
Фото: ukrtennis.com

Юрий Джавакян попался на допинге

825-я ракетка мира украинский теннисист Юрий Джавакян временно отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил

Как сообщает официальный сайт Международной федерации тенниса (ITF), в допинг-пробе украинца во время квалификации турнира в Таиланде в октябре прошлого года было обнаружено запрещенное вещество метилгексанамин.

В декабре Джавакяну было предъявлено обвинение по этому делу, с которым он согласился и принял временное отстранение, отчет которого начался с 6 января. В случае выполнения всех условий временного отстранения, этот период будет засчитан теннисисту в срок будущей дисквалификации.

Напомним, накануне первая ракетка Украины Элина Свитолина представила свой наряд на первый в сезоне турнир Большого Шлема Australian Open.

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