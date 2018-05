Украинский теннисист получил пожизненную дисквалификацию за договорняки

Украинский теннисист Дмитрий Богданов получил пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах.

Как сообщает Большой теннис Украины, об этом решении антикоррупционной службы Tennis Integrity Unit сообщил целый ряд журналистов. В вердикте TIU сказано, что Богданов сознательно влиял на определенный исход матчей на турнирах серии Futures в 2015 году в Тунисе и 2016 году в Египте.

Ukrainian tennis player Dmytro Badanov banned for life for allegedly "contriving the outcome of a match at the ITF Futures F23 tournament in El Kantaoui, Tunisia in Sept. '15 and a match at the ITF Futures F26 event played in Cairo, Egypt in Sept '16," per Tennis Integrity Unit.